(ANSA) - LONDRA, 11 AGO - Una delle più trafficate stazioni della metropolitana di Londra, quella di Oxford Circus, è stata evacuata a causa del fumo sprigionatosi non è ancora chiaro da dove e sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Su Twitter la British Transport Police ha reso noto che l'incendio non ha cause sospette. Nelle prime immagini diffuse si vede un vagone pieno di fumo e i passeggeri che escono rapidamente coprendosi bocca e naso e con le mani.