(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Dall'inizio del 2017 fino al 6 agosto, l'arrivo via mare di migranti in Spagna ha raggiunto quota 8.385, ovvero è quasi quadruplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando furono 2.476. Lo rileva la International Organization for Migration (Oim, l'agenzia dell' Onu per le migrazioni), notando che su questo fronte, la Spagna potrebbe superare la Grecia, dove dall'inizio dell'anno sono stati registrati 11.713 arrivi, ben al di sotto dei 160.888 registrati nello stesso periodo del 2016.