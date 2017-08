(ANSA) - PARIGI, 11 AGO - Hamou Bénlatreche, l'uomo sospettato di aver investito sei militari a Levallois Perret, alle porte di Parigi, è stato trasportato in elicottero dall'ospedale di Lille a Parigi. Lo rivela no i media francesi. Durante il suo arresto, avvenuto su un'autostrada nel nord della Francia, Bénlatreche ha ricevuto 5 pallottole, di cui una alla colonna vertebrale. L'uomo non è ancora stato interrogato dagli inquirenti.