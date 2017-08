Arrestato sindaco: gip rigetta istanza, resta in carcere

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 11 AGO - Il gip del tribunale di Torre Annunziata (Napoli), Emma Aufieri, ha rigettato l'istanza di annullamento o revisione della misura cautelare in carcere presentata dall'avvocato Giancarlo Panariello nei riguardi di Ciro Borriello, il sindaco dimissionario di Torre del Greco arrestato lunedì scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla riscossione di presunti ''fondi neri'' in cambio di favori alla ditta Fratelli Balsamo nell'ambito del settore rifiuti. Borriello resta dunque in carcere, dove è detenuto dallo scorso 7 agosto.