Guida Tir a zig-zag, fermato autista sotto effetto droga A/1

(ANSA) - AREZZO, 11 AGO - Bloccato dalla polizia stradale in A/1 un camionista che guidava il Tir sotto effetto di droga, a zig - zag, nel tratto del Valdarno aretino. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte quando la centrale operativa della polizia è stata raggiunta dalle telefonate di automobilisti terrorizzati che per un pelo avevano evitato l'impatto col tir. Due equipaggi della Polstrada di Arezzo, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a isolare il camion e ad evitare guai seri alle altre auto, fermandolo a Badia al Pino. Quindi gli agenti hanno compreso che l'autista, siciliano di 37 anni, aveva fatto uso di droga. Aveva lo sguardo allucinato, le pupille dilatate, parlava confusamente. In cabina di guida trovati cucchiaio, accendino, tre grammi di marijuana e tre siringhe usate con tracce di sangue. In ospedale i sanitari hanno confermato che l'uomo aveva assunto metadone, oppiacei e cannabis. La Stradale lo ha denunciato, ritirandogli la patente e sequestrando il Tir.