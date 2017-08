Uova contaminate: anche l'Italia tra i 15 Paesi coinvolti

Il caso delle uova contaminate da un insetticida si allarga e coinvolge anche l’Italia. Un portavoce della commissione europea ha infatti spiegato che il nostro figura tra i 15 Paesi ad aver ricevuto uova dalle aziende coinvolte nello scandalo delle uova al fipronil. Ma questo non significa, viene chiarito, che l’ Italia abbia ricevuto uova contaminate. Sequestrati dei prodotti, che non sono mai stati messi in commercio, provenienti da un’azienda francese che aveva usato le uova di uno degli allevamenti olandesi coinvolti nell’uso del fipronil. In Francia, intanto, un lotto di 48 mila uova contaminate può essere stato acquistato dai consumatori. Secondo un'analisi di Coldiretti, in Italia sono arrivati 610mila chili di uova di gallina in guscio dai Paesi Bassi nei primi cinque mesi del 2017 ai quali si aggiungono però anche 648mila chili di derivati come uova sgusciate e tuorli freschi, essiccati, congelati o diversamente conservati mentre non sono quantificabili gli alimenti venduti come paste e dolci realizzati con le uova a rischio. La Commissione europea ha convocato per il 26 settembre una riunione di alto livello con i ministri e le autorità interessate dalla vicenda delle uova contaminate. «Non si tratta di una riunione di crisi», ha evidenziato il portavoce della Commissione Ue. «L'obiettivo è quello di trarre lezioni e discutere modi per migliorare continuamente l’efficacia del sistema dell’Unione riguardo a frodi e sicurezza alimentare», ha spiegato il portavoce.