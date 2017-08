Migrante sfila pistola ad agenti Polfer, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - Parapiglia in stazione a Firenze ieri pomeriggio, in un controllo a un nigeriano 27enne che un capotreno aveva segnalato alla Polfer per il suo atteggiamento molesto su un convoglio regionale. L'uomo è stato atteso a fine corsa dagli agenti sul marciapiede di Santa Maria Novella per un controllo. Ma ha reagito 'caricandoli', picchiandoli e ferendoli: nel contatto ha perfino sfilato la pistola d'ordinanza dalla fondina di uno degli agenti. E' stato subito bloccato, l'arma non ha sparato e gli è stata immediatamente tolta. Due agenti sono rimasti feriti nella colluttazione per bloccare il migrante (non, quindi, a causa dell'arma da sparo) e hanno avuto prognosi di tre giorni. L'extracomunitario è stato arrestato per resistenza, lesioni e per aver sottratto la pistola a un poliziotto. Appena il 31 luglio scorso a Firenze, un immigrato di 18 anni del Sudan, fermato per un controllo, reagì sottraendo la pistola a un vigile urbano e nella colluttazione l'arma esplose quattro colpi che non colpirono nessuno.