Gb: Ledbury Towers Londra a rischio crollo

(ANSA) - LONDRA, 11 AGO - Centinaia di residenti nel complesso delle Ledbury Towers, nel sud di Londra, dovranno lasciare le loro abitazioni dopo i controlli che hanno rivelato il rischio crollo in caso di esplosione causata da una fuga di gas negli appartamenti. I controlli sono stati compiuti dopo il disastro alla Grenfell Tower e su richiesta degli inquilini del complesso che da tempo si lamentavano per le crepe viste in alcune parti degli edifici. Intanto la fornitura di gas a 242 appartamenti delle torri è stata sospesa mentre le autorità locali del Southwark Council valutano come affrontare questa nuova emergenza. Hanno scritto ai residenti una lettera in cui li invitano a lasciare temporaneamente le loro abitazioni per "lavori di emergenza".