(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - L'amministrazione Trump da parecchi mesi e' impegnata dietro le quinte per tentare di avviare un canale di dialogo con la Corea del Nord. Dialogo per affrontare sia la questione dei prigionieri americani detenuti nel Paese sia quella del deterioramento delle relazioni. Lo affermano fonti governative Usa all'Ap, sottolineando come questo canale possa essere la base per una discussione piu' seria, anche sul programma nucleare nordcoreano.