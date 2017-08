Barcellona, stop ai segway in centro per limitare turismo

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Barcellona alza ancora gli argini per frenare l'invasione dei turisti. Le autorità locali hanno bandito i segway e gli scooter elettrici dal centro storico e dal lungomare, tra l'apprezzamento generale dei residenti. Dal 1990 - spiega il Guardian - la capitale catalana ha visto crescere il numero di turisti da 1,7 milioni a 7,4 milioni, sono raddoppiati gli appartamenti per le vacanze e sono cresciuti i prezzi, così i residenti sono spinti a lasciare le proprie case. Per arginare il fenomeno, l'amministrazione ha imposto una moratoria sui nuovi hotel e sulle licenze per le case vacanze. Oggi i residenti della zona di Barceloneta, hanno organizzato un corteo in spiaggia sotto lo slogan 'Barceloneta dice basta!'. Nei giorni scorsi si erano moltiplicati episodi di vandalismo contro i turisti. L'apice e' stato raggiunto quando sono state bucate le gomme di un pullman nei pressi dello stadio, e quattro attivisti mascherati hanno scritto con uno spray sul parabrezza 'il turismo uccide i quartieri'.