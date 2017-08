Gay: Gay Center, scuola danza Roma chiude dopo atti omofobia

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "L'episodio intimidatorio in una scuola di danza romana è un gravissimo atto di omofobia che si scaglia contro un luogo che produce cultura e arte attraverso la danza. Scritte ed epiteti offensivi sui muri della scuola hanno costretto alla chiusura". Lo dichiara il portavoce del Gay Center Fabrizio Marrazzo. "La nostra solidarietà è totale verso la scuola, che ha deciso di denunciare l'accaduto. Conosciamo bene episodi simili che periodicamente si ripercuotono in maniera simile anche presso la nostra sede a Testaccio". "Continuare a lottare e non fermarsi, come abbiamo sempre fatto. Noi saremo presto a Centocelle per poter sostenere la riapertura della scuola di danza, sostenendosi a vicenda nei momenti di difficoltà - dice Marrazzo -. Chiediamo alle istituzioni di vigilare. Roma non può continuare a subire attacchi omofobi del genere".