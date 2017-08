Siria: Oim,600.000 sfollati tornati, altri 800.000 fuggiti

(ANSA) - BEIRUT, 11 AGO - Circa 603.000 siriani che erano fuggiti dalle proprie case per la guerra civile vi hanno potuto fare ritorno dall'inizio del 2017, ma altri 808.000 sono stati costretti a scappare da nuovi combattimenti, alcuni anche per la seconda o terza volta. E' quanto emerge da un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) dell'Onu, diffuso oggi. La situazione complessiva dei profughi rimane ancora drammatica. In un Paese che all'inizio del conflitto, nel 2011, contava 22 milioni di abitanti, oltre 6 milioni rimangono sfollati all'interno dei confini e quasi 5 milioni all'estero, per la maggior parte in Turchia, Libano e Giordania e, in misura minore, in Iraq ed Egitto. Secondo l'ultimo rapporto dell'Oim, l'84% di coloro che hanno potuto fare ritorno nei loro luoghi di origine erano sfollati interni e solo il 16% dall'estero.