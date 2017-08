Brasile: ereditiera Credit Suisse dona oggetti lusso a Lula

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 11 AGO - Insospettabile aiuto finanziario per Luiz Inacio Lula da Silva, che ha subito la confisca di dieci milioni di reais (quasi tre milioni di euro) in fondi pensione e conti bancari dopo essere stato condannato per corruzione in primo grado: Roberta Luchsinger, ereditiera della famiglia fondatrice del gruppo Credit Suisse, ha deciso di donare all'ex presidente-operaio l'equivalente di 500 mila reais (poco meno di 150 mila euro) in beni di lusso. Tra gli oggetti inclusi nella 'Borsa Lula', figurano un orologio Rolex e un anello di diamanti, oltre ad un assegno bancario. "Togliendogli i capitali vogliono impedire a Lula di fare politica", ha sostenuto la donna, nipote dello svizzero Peter Paul Arnold Luchsinger e da tempo ammiratrice dell'ex capo di Stato di sinistra.