Nuova stretta sul fumo a New York

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Nuova batosta in arrivo per i fumatori a New York. Il sindaco Bill de Blasio prepara infatti una nuova stretta sul fumo, con la firma di un provvedimento che porta il prezzo minimo per un pacchetto di bionde a 13 dollari. De Blasio vuole anche aumentare il costo per ottenere una licenza per la vendita del tabacco e mettere definitivamente al bando la vendita delle sigarette nelle catene di minimarket aperti 24 ore su 24, e che in America insieme ai prodotti alimentari e per la casa vendono anche prodotti farmaceutici. L'obiettivo dell'amministrazione newyorkese e' quello di disincentivare ulteriormente l'acquisto di sigarette soprattutto tra i piu' giovani. Attualmente il prezzo minimo per un pacchetto e' di dieci dollari e 50 centesimi, mentre il prezzo medio e' di undici dollari e 23 centesimi.