Egitto: scontro fra treni, almeno 36 morti

(ANSA) - IL CAIRO, 11 AGO - E' di almeno 36 morti e 123 feriti il tragico bilancio di un incidente ferroviario che si è verificato oggi nei pressi di Alessandria, in Egitto. L'autorità nazionale delle ferrovie egiziane ha reso noto che un treno, partito dal Cairo diretto ad Alessandria, si è scontrato con la coda di un altro convoglio - partito da Port Said - che era in attesa in una piccola stazione nel distretto di Khorshid. Nel comunicato non si dà notizia sulle cause dell'incidente, ma si specifica che un'indagine è in corso. Il sistema ferroviario egiziano ha un record negativo in fatto di sicurezza, e centinaia di persone sono rimaste vittime di diversi incidenti negli ultimi anni.