Pronti all'attacco, ma i kamikaze esplodono per errore

E’ finito male un raduno di insorti talebani armati fino ai denti e pronti a sferrare un nuovo assalto nella regione di Farah, nell’Afghanistan occidentale. Almeno 30 insorti sono morti nell’esplosione di due giubbotti preparati per i kamikaze: la deflagrazione ha fatto scoppiare gli altri esplosivi che erano stati ammassati per compiere l'attacco.

Il portavoce provinciale, Naser Mehri, ha detto che gli insorti si erano riuniti ieri in un villaggio nel distretto di Bala Balok per mettere a punto i dettagli di un attacco alle forze di sicurezza governative quando all’improvviso è avvenuta la duplice esplosione. Secondo Mehri fra le vittime dell’incidente vi sono numerosi comandanti talebani.

Per gli insorti afghani è solo l’ultima delle cattive notizie arrivate in giornata: in un blitz condotto in 13 province del Paese, le forze di sicurezza hanno ucciso oltre 100 miliziani armati, ha annunciato il ministero della Difesa di Kabul.

La galassia talebana è stata scossa dall’uccisione del leader, Mullah Akhtar Muhammad Mansour. Il New York Times, citando proprie fonti, punta l’indice contro il Pakistan, che avrebbe considerato l’uomo troppo distante dai propri interessi in Afghanistan. Il nuovo numero uno, Mawlawi Haibatullah Akhundzada, un religioso, è considerato una personalità con poca esperienza militare, e ciò avrebbe dato maggiore linfa ai falchi interni al gruppo, che gode delle donazioni da alcuni Paesi del Golfo e dei signori della droga. Accanto a questi ci sono Iran e Russia, che secondo l’intelligence Usa stanno rifornendo i talebani di armi e mezzi pesanti.

Gli Stati Uniti stanno rielaborando la propria strategia politica e militare: stando alle ultime indiscrezioni, targate Financial Times, Erik Prince, il Navy Seal ex proprietario di Blackwater - la famigerata compagnia di contractor finita nella bufera in Iraq per il massacro di 17 civili nel 2007 - avrebbe messo sul tavolo di Trump un piano in due anni per salvaguardare gli interessi statunitensi, incentrato sull'utilizzo di forze militari private. Verrebbero messi in campo 5.000 'mercenarì e 100 aerei. Il capo della Cia Mike Pompeo avrebbe già avviato contatti a Kabul per verificarne la praticabilità.