(ANSA) - BEIRUT, 11 AGO - Al Qaida nella Penisola arabica (Aqap) ha annunciato che pubblicherà sul prossimo numero della sulla sua rivista, 'Inspire', un manuale per 'lupi solitari' su come "fare deragliare treni in Paesi occidentali usando materiali facilmente reperibili". Lo riferisce oggi Site, sito che monitora i media e i messaggi di gruppi jihadisti, tra cui appunto Al Qaida e l'Isis.