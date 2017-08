(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - Un imprenditore calzaturiero veneziano, Flaviano Pampagnin, 63 anni, di Fossò, è morto a Timisoara (Romania). L'uomo, in Romania per lavoro da una ventina d'anni, è deceduto oggi all'ospedale - riportano i media locali - dove era stato ricoverato in condizioni gravissime a inizio agosto, pare in seguito a un malore, susseguente a un diverbio con un giovane del luogo causato da un incidente stradale.