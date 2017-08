(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - E' ricoverata al reparto di neurochirurgia dell'ospedale "Ca' Foncello", di Treviso, il ministro delle politiche sociali del Brandeburgo, Diana Golze, 42 anni, rimasta ferita ieri a causa della caduta di un albero sulla sua roulotte mentre si trovava in un campeggio di Cavallino-Treporti, sul litorale veneziano. La zona era stata flagellata da una tromba d'aria. La donna, trasferita in elicottero all'ospedale trevigiano e sottoposta nella notte ad un intervento chirurgico, non è in pericolo di vita.