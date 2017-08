Incendi: riattivata ferrovia tra Montecarlo e Altopascio

(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 11 AGO - E' stata riattivata, alle 20.20, la linea ferroviaria tra Altopascio e Montecarlo, in provincia di Lucca dove il passaggio dei treni era stato fermato alle 15.10 per consentire le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato al confine tra i due comuni. Le fiamme, al momento, sono sotto controllo e i vigili del fuoco hanno autorizzato le Ferrovie a riattivare la linea, anche se da terra continuano le operazioni di bonifica rese difficoltose dal vento che, dopo aver concesso una pausa, si è rialzato. Ancora qualche problema, come segnala la Sala operativa regionale della protezione civile anche a Fauglia, nel Pisano, dove un altro grosso rogo non è ancora spento. Qui sono già andati in fumo 20 ettari di bosco e 5 di colture agricole. Con l'oscurità è stata interrotta l'attività del Canadair e dei 2 elicotteri ma sul posto operano decine di vigili del fuoco e volontari. Secondo quanto comunicato dalle stesse Ferrovie in totale sono stati 10 i convogli regionali cancellati, 12 quelli che hanno subito parziali cancellazioni e 9 quelli che hanno avuto ritardi fino a 60 minuti sulla linea regionale. Era stato comunque attivato un servizio sostitutivo di autobus. (ANSA).