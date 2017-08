(ANSA-AP) - NAIROBI, 11 AGO - Uhuru Kenyatta è stato proclamato vincitore per un secondo mandato presidenziali nelle elezioni presidenziali tenutesi martedì, ha fatto sapere in serata la Commissione elettorale, e subito si sono sentiti spari e grida nelle strade in varie parti del Paese. Il leader dell'opposizione sconfitto, Raila Odinga, non riconosce l'esito delle urne, dichiarandolo nullo, compromesso da brogli.