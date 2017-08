Coppia sale sul treno e dimentica i due figli sui binari

Una coppia di turisti cinesi è salita sul treno diretto da Padova a Roma, dimenticando sui binari i due figli di 6 e 9 annI che sono stati "recuperati" dalla Polfer e riconsegnati ai genitori una volta ritornati nella città veneta.

La ressa per prendere il treno in partenza è stata, quasi sicuramente, il motivo della distrazione capitata ad una coppia di cinesi in vacanza in Italia e residenti in Spagna. Marito e moglie sono saliti sul treno Freccia Argento diretto a Roma. Gli agenti della Polfer che stavano vigilando l’area hanno notato che sul marciapiede rimanevano un bambino e una bambina che si tenevano per mano e che guardavano il treno partire.

Nessun adulto era presente nei pressi e dopo la partenza del treno il marciapiede si presentava deserto. Ad avvicinare i due bambini, un maschio ed una femmina, è stata un’agente che li ha salutati con un sorriso chiedendo dove fossero i loro genitori. I due bambini però non hanno risposto, rimanendo fermi nella loro posizione a fissare il binario vuoto.

A questo punto la polfer, per agevolare la comunicazione, ha chiesto ad un passeggero di origini cinesi di aiutare gli agenti ad interloquire con i due minori. Così è stato scoperto che i genitori erano sul treno appena partito.

Condotti in un ufficio di polizia, i bambini sono rimasti tranquilli, intrattenuti con dei cartoni animati alla televisione, mentre la Polfer ha contattato il capotreno del Freccia Argento per rintracciare i genitori che sono risaliti su un altro treno che li ha riportati nella città veneta dove hanno riabbracciato i figli.