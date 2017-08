Marchi falsi: sequestrati oltre 380 mila prodotti taroccati

(ANSA) - GENOVA, 12 AGO - La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato oltre 387.500 prodotti di note marche di moda pronti per essere smerciati nel capoluogo e sulle spiagge della Riviera ligure. Gli interventi hanno consentito di scoprire e smantellare alcuni depositi in cui veniva nascosta la merce contraffatta e di denunciare 2 responsabili per ricettazione, introduzione e commercializzazione nello Stato di prodotti con segni falsi. Una terza persona, oltre a essere stata denunciata per gli stessi reati, è stata arrestata per resistenza all'attività di polizia giudiziaria e giudicato con rito direttissimo.