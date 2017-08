"E' precipitato aereo", ma era fulmine su cavo alta tensione

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 AGO - "Un aereo è caduto poco fa a Buonviaggio". Decine di segnalazioni di questo tipo sono arrivate ieri sera, intorno alle 21, ai Vigili del Fuoco della Spezia. Ma per fortuna si trattava solo di un potente fulmine scaricatosi su un traliccio, tranciando un cavo dell'alta tensione. In molti hanno raccontato di aver sentito un sibilo "come di un ultraleggero", un boato e visto un lampo rosso. Sulla cima di una collina fiamme e bagliori. Sul posto un imponente dispiegamento di forze: 118, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, questura. Intorno a mezzanotte alcuni vigili del fuoco sono riusciti a avvicinarsi alla zona in mezzo al bosco nel comune di Vezzano Ligure e hanno scoperto il cavo penzoloni che ancora bruciava. In fiamme la vegetazione, presto spenta. Diverse zone nel comune di Arcola sono rimaste completamente al buio e in mezza provincia sono stati notati cali di tensione. Stamani a Arcola, ha detto il sindaco Emiliana Orlandi, la situazione sta tornando alla normalità.