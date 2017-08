Merce sequestrata da Gdf, mercatino solidarietà a favore Ant

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 12 AGO - Grande successo per il mercatino di beneficenza organizzato ad Albenga dalla Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori) in collaborazione la Guardia di finanza che ha messo in 'vendita' oltre 300 capi di abbigliamento sequestrati durante le operazioni contro la contraffazione delle marche. Al posto dei cartellini 'taroccati' di giacche e maglioni infatti è stata apposta la speciale etichetta che raffigura l'aquilotto Finzy, la mascotte della Guardia di finanza. Il ricavato della venduta andrà a progetti gratuiti di prevenzione oncologica. La Guardia di finanza non è nuova a queste iniziative: in diverse occasioni infatti i capi di vestiario sono stati donati a diverse associazioni del territorio per aiutare le persone in difficoltà. Con il mercatino di oggi invece l'attenzione è al tema della prevenzione oncologica. Grazie al ricavato del mercatino molte persone avranno la possibilità di eseguire visite gratuite durante le numerose iniziative che Ant porta avanti durante tutto l'anno. (ANSA).