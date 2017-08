Meeting: a Rimini, 400 volontari al lavoro per Pre-Meeting

(ANSA) - RIMINI, 12 AGO - Al lavoro, a Rimini, i primi volontari impegnati a preparare il Meeting, in programma nella città romagnola dal 20 al 26. Per quello che è definito il 'Pre-Meeting', fra ieri e oggi sono giunte in riva all'Adriatico, 400 persone tra i 19 e gli 80 anni provenienti da tutta Italia, Svizzera e Lituania. In maggioranza si tratta di studenti universitari (278) e adulti (122) che lavoreranno per allestire l'evento. Poi in occasione del Meeting, ci sarà il cambio della guardia, con 2.259 volontari provenienti da ogni parte d'Italia e dal mondo: Brasile, Stati Uniti, Paraguay, Lituania, Inghilterra, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Canada, Olanda, Polonia, Estonia, Russia, Ucraina, Bielorussia e Perù. Tra i volontari del 'Pre-Meeting', il numero più consistente arriva dalle università milanesi, seguiti da quelli delle facoltà emiliano-romagnole di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini. Tanti anche gli adulti riminesi cui si aggiungono 15 studenti delle scuole superiori.(ANSA).