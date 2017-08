Migranti: in 200 protestano e chiedono dimissioni sindaco

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 12 AGO - Oltre 200 persone hanno protestato a Ventimiglia sotto il palazzo del Municipio contro "il degrado in cui versa la città" e "lo stato di abbandono cui è stata lasciata". Chieste le dimissioni del sindaco Ioculano o, in alternativa, l'emissione di ordinanze specifiche contro la questua, il bivacco, la vendita di alcolici, la presenza di "centinaia di migranti per strada, speso ubriachi". Nei giorni scorsi un'analoga manifestazione era stata organizzata per protestare contro l'apertura di un nuovo centro di accoglienza per profughi minori non accompagnati.