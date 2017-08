Spiaggia per disabili nel mirino vandali

(ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA (BT), 12 AGO - Ancora una volta, la terza in un mese, la spiaggia libera attrezzata per disabili e anziani sul lungomare Cristoforo Colombo del Comune di Margherita di Savoia è stata oggetto di incursioni da parte dei vandali. Persone non ancora identificate hanno anche distrutto alcune cabine in legno per fare legna da ardere nella notte di San Lorenzo. Per l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Margherita di Savoia, Francesco Bilardi, si tratta di "episodi di una viltà inaudita, quasi quella spiaggia attrezzata dia fastidio a qualcuno". Dalla seconda metà del mese scorso, la spiaggia attrezzata per disabili e anziani è stata resa fruibile grazie al progetto "Mare senza barriere", realizzato per il secondo anno consecutivo e finanziato dal Piano sociale di zona. Nel primo episodio i vandali hanno distrutto il punto di primo soccorso, nel secondo sono stati presi di mira i bagni chimici; in ultimo è stata distrutta nuovamente la capannina adibita a punto di primo soccorso.