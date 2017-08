Terremoto:Emanuele Filiberto consegna fondi a vescovo Norcia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 12 AGO - Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha consegnato stamani al vescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, un assegno di 50 mila euro per la ricostruzione del centro pastorale Madonna delle Grazie di Norcia. Fondi raccolti dagli Ordini dinastici di Casa Savoia e in particolare dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro che contano in Italia oltre 3.000 confratelli, di cui una settantina in Umbria. "Per noi è importante contribuire alla rinascita di luoghi colpiti da calamità come questa di Norcia", ha detto il principe durante la visita, sottolineando il suo attaccamento all'Umbria e alla Valnerina ed evidenziando "la tenacia della gente che abita qui". "Questo è un ulteriore segno di vicinanza e solidarietà del popolo italiano che in questo caso si manifesta attraverso questo Ordine", ha detto il vescovo Boccardo. Lo stesso presule ha illustrato ad Emanuele Filiberto quello che è stato fatto dalla diocesi in questo anno post terremoto e più in generale ha raccontato le sofferenze che la gente della Valnerina ha dovuto vivere sulla propria pelle a causa del sisma. (ANSA).