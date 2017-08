Guida l'auto ma non ha mai avuto la patente, denunciato

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 12 AGO - Un 22enne di Pisa è stato denunciato per la quinta volta in due anni per esser stato sorpreso alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente. Stavolta è stata riscontrata pure l'assenza dell'assicurazione sul veicolo e c'è stato da parte sua anche un tentativo di fuga. I fatti sono avvenuti ieri sera a Empoli (Firenze) quando i carabinieri, nel corso di un controllo stradale, hanno incrociato l'auto del giovane con a bordo altre due persone, mentre girava per le strade cittadine a fari spenti e a forte velocità. Durante la fuga il veicolo ha imboccato una via contromano prima di essere definitivamente bloccato dai militari. Il veicolo, sprovvisto anche del libretto di circolazione, è stato sequestrato e al conducente sono stati elevati verbali per 1.000 euro di multa in totale.