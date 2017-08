Papa: su Twitter invita giovani a Sinodo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 AGO - "Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? Partecipate al #sinodo18!". E' il tweet diffuso oggi da papa Francesco sul suo account in nove lingue @Pontifex, in cui è evidenziato anche il link (http://goo.gl/WghUvl) per partecipare al sondaggio predisposto per i giovani in vista del Sinodo loro dedicato, sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", che si celebrerà nel mese di ottobre del 2018. "Io sono veramente lieto che il Santo Padre intervenga con il suo tweet e interviene sui giovani in questo momento anche nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della gioventù dell'Onu", commenta a Radio Vaticana il segretario generale del Sinodo, card. Lorenzo Baldisseri. "Questo tweet sicuramente è uno stimolo grande - aggiunge -: è il Papa che si rivolge direttamente alla gioventù. In occasione della Veglia della settimana di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, il Papa ha detto: 'Il Sinodo è dei giovani: è vostro!'".