Finisce il caldo record, cielo stabile fino a Ferragosto

Sembra finita, anche con una estemporanea pioggia mattutina su Roma, la fase di caldo eccezionale che da maggio ha soffocato gran parte del Paese. E chi si è messo oggi in viaggio ha goduto di temperature più miti. A portare giù, anche di 10 gradi centigradi, la colonnina di Mercurio le fresche correnti atlantiche che stanno attraversando la Penisola. «Finisce la lunga e intensa ondata di caldo con una perturbazione, responsabile di forti temporali, in allontanamento verso i Balcani» dicono i meteorologi del Centro Epson Meteo.

Per domani (domenica 13 agosto) gli stessi meteorologi prevedono «tempo soleggiato su gran parte d’Italia, con un pò di nuvolosità residua a inizio giornata solo sull'Appennino meridionale, in Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio qualche nube innocua nelle aree alpine e al Nordovest, sereno altrove. Temperature in aumento al Centronord e in Sardegna, con caldo nella norma. Mattinata più fresca al Sud. Venti tesi di Maestrale in Puglia e sull'Alto Ionio, a tratti moderati anche sul medio Adriatico e sulla Sicilia».

Lunedì, continuano gli esperti del Centro Epson Meteo, nuvolosità al mattino in Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia; in prevalenza sereno altrove. Nel pomeriggio possibilità di brevi acquazzoni o temporali sulle Alpi centro-occidentali, nubi sparse anche nel settore alpino orientale e in Valpadana. Soleggiato o poco nuvoloso nel resto dell’Italia. Temperature in lieve e generale rialzo. La giornata di Ferragosto non riserverà sorprese e si conferma al momento caratterizzata da un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento, ma comunque vicine alla norma: tornerà qualche punta fino a 32-34 gradi, anche 35 gradi sulla Sardegna occidentale.

Meteo: le previsioni comune per comune