Usa: scontri e feriti a manifestazione suprematisti bianchi

(ANSA) - NEW YORK, 12 AGO - Scontri a Charlottesville durante la manifestazione dei suprematisti bianchi contro la rimozione della statua del generale confederato Robert Lee, uno dei protagonisti della Guerra di Secessione americana. La manifestazione 'Unite the Right' sarebbe dovuta iniziare fra un'ora, ma i manifestanti di destra e i loro oppositori si sono già scontrati. Secondo la Cnn ci sarebbero alcuni feriti mentre non si hanno ancora indicazioni su possibili arresti.