Barcellona: protesta contro i turisti si sposta su spiaggia

(ANSA) - BARCELLONA, 12 AGO - La protesta contro i turisti a Barcellona ha invaso oggi la spiaggia di Barceloneta, dove un centinaio di attivisti in maglietta gialla ha fatto una catena umana ed esibito cartelli. Nelle foto pubblicate su vari media, si vedono i cartelli in mostra davanti ad alcuni turisti che dormono distesi su asciugamano, completamente vestiti, con l'aria di chi sta smaltendo una sbornia. Spunto della protesta, scrivono i media, la presenza di turisti ubriachi. Il movimento di protesta contro i turisti, che cresce in varie località della Spagna, ce l'ha in particolare con chi affitta loro appartamenti, danneggiando l'industria alberghiera e, soprattutto, tenendo gli alloggi sfitti e provocando anche l'aumento di prezzi e canoni d'affitto.