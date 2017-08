Garlasco: madre di Chiara, stop ai riflettori

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - La tomba di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, in questi giorni è ritornata ad essere un 'giardino fiorito'. Domani, nel decimo anniversario della sua scomparsa, Chiara verrà ricordata durante la messa del pomeriggio dal parroco del paese che è stato teatro di quell'efferato delitto per il quale l'ex fidanzato, Alberto Stasi, è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere. Dopo 10 anni però, Rita Poggi, la madre della ragazza, chiede solo che sulla vicenda vengano spenti i riflettori. "Nonostante il dolore, che rimane forte - ha detto all'ANSA - c'è voglia di normalità. Abbiamo solo voglia che si spengano i riflettori tenuti accesi per così tanto tempo, per ricordare Chiara dentro di noi, in modo più intimo". "Sembra ieri e invece sono passati già 10 anni - ha aggiunto -. Il suo ricordo è sempre molto vivo, è come se fosse ancora qui. Sulla sua tomba i fiori ci sono sempre ma oggi ce ne erano molti di più. Chi le ha voluto bene non si dimentica di lei".