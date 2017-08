Sognano la promessa di matrimonio in volo ma la mongolfiera precipita

C'erano due fidanzati americani che stavano per scambiarsi la promessa di eterno amore tra le nuvole, a bordo della mongolfiera costretta ogi ad un atterraggio di emergenza in località Chiesanuova a Padova.

Mentre il grande pallone si accasciava al suolo con una manovra condotta in sicurezza sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Nessun ferito. Il pilota avrebbe deciso di atterrare per problemi di carburante forse consumato in abbondanza a causa del forte vento. A bordo della mongolfiera oltre al pilota, una italiana e due passeggeri americani che hanno visto il loro sogno rovinato: lui avrebbe dovuto consegnare il fatidico anello alla sua bella ma tutto è stato rimandato.