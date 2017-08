Litiga con una donna, le spara e si suicida davanti alla polizia

Un uomo si è ucciso dopo avere sparato a una donna, ora ricoverata in ospedale, ferendola alla testa. La tragedia questa mattina nel centro di Torino. A fare fuoco un italiano di 45 anni, originario di Rho e residente a Milano, individuato dalle Volanti della polizia nei pressi del luogo della sparatoria poco prima che si suicidasse. La donna, 31 anni, è stata trasportata all’ospedale Cto in codice giallo. Il movente del tentato omicidio, secondo le prime informazioni, sarebbe sentimentale. Indaga la Squadra Mobile.

La donna ferita, che non sarebbe in pericolo di vita, è una 31enne ungherese che lavora come spogliarellista in un nightclub. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, l’uomo ha estratto la pistola dopo avere avuto un violento litigio con la ragazza a bordo di una Bmw con targa francese. Sull'auto sono state trovate alcune borse Louis Vouitton, forse un regalo per la donna di cui il suicida si era invaghito. Il mezzo è stato sequestrato.

A dare l’allarme alla polizia sono stati alcuni testimoni, che hanno segnalato la presenza in strada di un uomo armato.

Ricoverata all’ospedale Cto, la donna - come accertato dai medici - non è stata raggiunta dai proiettili sparati dall’uomo con una semiautomatica Tanfolio, la stessa arma che ha poi rivolto verso se stesso. Sottoposta agli esami del caso, la 31enne ha riportato escoriazioni alla testa e lesioni superficiali guaribili in 30 giorni. La donna è sveglia e cosciente e, non appena i sanitari daranno l’autorizzazione, sarà ascoltata dagli investigatori della polizia.