Maltempo: Coldiretti Puglia, gravi danni nei campi

(ANSA) - BARI, 13 AGO - Dopo oltre 3 mesi di siccità e afa perduranti, la violenta grandinata che si è abbattuta sulla provincia di Bari ieri ha causato un danno più grave di quanto si pensasse, secondo le prime rilevazioni dei tecnici della Coldiretti di Bari. "I campi delle aree rurali di Palo del Colle, Grumo, Toritto, Bitetto, e ancora Molfetta e Terlizzi - denuncia il Delegato Confederale di Coldiretti Bari, Angelo Corsetti - sono stati letteralmente devastati dalla violenta grandinata con chicchi di dimensioni considerevoli. Se si divide il foglio di mappa di Palo del Colle, per esempio, nelle tre aree bassa, media e alta, eccezion fatta per la zona alta che non vede acqua da mesi ed è rimasta praticamente indenne, sulle due zone bassa e media il danno su mandorli e olivi è pari al 90%. Gli alberi sembrano stati 'potati' dalla grandine e l'intera produzione di mandorle e olive è caduta e giace sui terreni". Per Coldiretti, "vanno attivate senza indugio le procedure per l'attivazione dello stato di calamità naturale".