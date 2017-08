(ANSA) - TEHERAN, 13 AGO - Il parlamento iraniano ha votato oggi l'incremento delle spese per il programma di missili balistici e per la Guardia Rivoluzionaria, recentemente colpiti da nuove sanzioni americane. Lo riferisce l'agenzia di Stato Irna sottolineando che la misura è stata votata da 240 parlamentari con una sola astensione. Il 18 luglio scorso l'amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni a 18 soggetti, fra individui e gruppi iraniani, proprio per il programma balistico, criticato dagli Stati Uniti.