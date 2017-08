(ANSA) - NEW DELHI, 13 AGO - Potrebbe essere di almeno 50 morti il bilancio di una frana che si è abbattuta ieri sera su due autobus per il trasporto passeggeri nello Stato settentrionale indiano di Himachal Pradesh. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Pti. L'incidente, causato da un nubifragio legato alle piogge monsoniche, è avvenuto sulla statale che collega Mandi a Pathankot. I soccorritori hanno per il momento recuperato una decina di cadaveri. La frana, ha spiegato il ministro dei Trasporti dell'Himachal G.S. Bali, ha travolto i due autobus che si erano fermati vicino ad un albergo e li ha trascinati a valle per 800 metri. Uno dei due veicoli è stato completamente sepolto e le squadre di soccorso in mattinata non lo avevano ancora localizzato.