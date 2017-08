Sono morti in fondo ad un burrone, dove sono precipitati con l’auto, i due giovani dispersi dalla scorsa notte in alta valle Bognanco. Si tratta di un 18enne, che era alla guida, e di una 17enne, entrambi residenti nella zona. L’auto è precipitata per oltre venti metri dalla strada, asfaltata ma senza protezioni, che collega Bognanco ad Alpe San Bernardo. Sul posto sta operando il soccorso alpino, con vigili del fuoco, carabinieri ed elicottero del 118.