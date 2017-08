Ferragosto:appello assessore, rispettiamo le spiagge leccesi

(ANSA) - LECCE, 13 AGO - In vista del ponte di Ferragosto l' assessore all'Ambiente del Comune di Lecce, Carlo Mignone, fa un appello a cittadini e turisti: "no ai fuochi e ai rifiuti in spiaggia, rispettiamo le spiagge leccesi". "Il Ferragosto - sottolinea Mignone - è una ricorrenza nel cuore dell'estate che va vissuta come un momento di festa e di ritrovo, anche sulle spiagge. Ma il numero considerevole di persone che affolleranno gli arenili può compromettere la pulizia e l'igiene, oltre che la sicurezza, come purtroppo avvenuto durante la notte di San Lorenzo, quando tonnellate di rifiuti sono state abbandonate nelle pinete, sulla spiaggia o sono finite in mare. Tutto ciò ha impegnato gli operatori ecologici, i quali, anziché pulire secondo il programma ordinario, sono stati costretti a implementare gli interventi straordinari per porre rimedio all'inciviltà e al malcostume".