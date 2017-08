Sicilia: Cicchitto, Cav parla di c.destra che non c'è più

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Se Berlusconi in continuità con la Merkel ipotizzasse in Italia un grande centro moderato e riformista ciò supererebbe le polemiche del passato e aprirebbe la strada ad un progetto politico su cui riflettere. Se invece continua a insistere con un centrodestra che non è nemmeno quello del passato perché la Lega di Salvini e Fdi sono organicamente più estremisti della Lega di Bossi e della Lega tradizionale allora i centristi devono pensare a tutto un altro progetto politico che sia competitivo rispetto all'esigenza di aggregare forze moderate e riformiste in grado di battere il M5S". Lo afferma in una nota Fabrizio Cicchitto, deputato di Alternativa Popolare che risponde così all'intervista del leader di Fi al Mattino. Cicchitto aggiunge poi che questo "richiede però che anche il Pd ricominci a riflettere. Da questo punto di vista alcune riflessioni sviluppate in questo giorni per un verso da Guerini per un altro verso da Orlando sono l'espressione di un confronto politico che fortunatamente riprende".