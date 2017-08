(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 13 AGO - Un uomo armato di pistola con il viso coperto dal cappuccio di una felpa ha esploso in piena notte 4 o 5 colpi di pistola contro un bivacco di sudamericani che stavano dormendo alla foce dell'Entella, fra Chiavari e Lavagna, nel golfo del Tigullio, a Genova. Il raid alle 4,30 della scorsa notte. I proiettili hanno colpito e danneggiato le auto degli stranieri. Ma non ci sono feriti. L'allarme è stato lanciato dagli immigrati con alcune telefonate al 112. Le indagini sul fatto sono state avviate dai carabinieri. Fra le ipotesi per spiegare il gesto, un raid di matrice razzista o il gesto intimidatorio di un abitante della zona esasperato dal bivacco dei sudamericani che nelle stagione estiva per fare il bagno occupano il greto dell'Entella trasformandolo in un campeggio abusivo.