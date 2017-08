Scoperta piantagione di marijuana di 3mila metri quadrati

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 AGO - Due mila piante di marijuana di ottima qualità, che potevano arrivare a fruttare oltre 1 milione di euro e 600 mila euro sulle piazze dello spaccio, sono state trovate stamani all'alba in un terreno abbandonato lungo le sponde del fiume Magra nel territorio di Vezzano Ligure. I Carabinieri stanno ora cercando chi possa essersi impossessato di quei 3 mila metri quadrati di campi per creare una vera e propria piantagione, la più grande mai trovata sul territorio spezzino. All'interno erano presenti piante alte sino a due metri e mezzo pronte per essere vendute di lì a pochi giorni. Le piante sono state sequestrate e raccolte in un container: un "bottino" da una tonnellata. Gli uomini dell'Arma, impegnati in una vasta operazione antidroga nel territorio della Spezia, sono ora sulle tracce dei responsabili. (ANSA).