(ANSA) - BARILE (POTENZA), 13 AGO - Un vigile urbano di Barile (Potenza) - Remo Giuliano, di 57 anni - è stato ucciso stamani davanti alla sua abitazione, nel centro del paese, da una persona che gli ha sparato più volte con una pistola e poi è scappata. Secondo una prima ricostruzione del delitto fatta dai Carabinieri del comando provinciale di Potenza - che hanno in mano elementi per identificare a catturare l'assassino - il sicario ha bussato all'abitazione del vigile urbano e lo ha fatto uscire in strada, sparandogli subito dopo. Giuliano è morto all'istante. In paese, sconvolto dal fatto, è stata annullata la "Notte barilese", prevista stasera.