Un pullman con a bordo turisti stranieri è rimasto incastrato sotto a un ponte della linea ferroviaria Roma-Lido su via di Malafede, all’incrocio con via Ostiense, nel quadrante sud della Capitale. Dieci persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono state soccorse e trasportate in diversi ospedali della città dal 118 di Roma, intervenuto con 5 ambulanze e 2 automediche.

Il più grave, in codice rosso al Sant'Eugenio, è il bimbo che non sarebbe in pericolo di vita. Un altro ferito, in codice giallo, è stato trasportato nello stesso pronto soccorso, in 4 sono stati portati all'ospedale Grassi e gli altri al San Camillo. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Alla guida del pullman, che si è incastrato durante la marcia, sembra ci fosse un autista straniero.