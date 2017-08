Kenya: Odinga ai sostenitori, 'domani non andate a lavorare'

(ANSA) - NAIROBI, 13 AGO - Il leader dell'opposizione in Kenya, Raila Odinga, sconfitto da Uhuro Kenyatta alle elezioni presidenziali di martedì scorso ha condannato oggi l'uccisione di dimostranti da parte della polizia e ha chiesto ai suoi sostenitori di non andare al lavoro lunedì. Odinga ha fatto oggi un comizio a Kibera, baraccopoli di Nairobi dove i suoi sostenitori nei giorni scorsi si sono scontrati con la polizia, hanno incendiato copertoni e saccheggiato negozi e dove alcuni manifestanti sono stati uccisi. La violenza era scoppiata dopo che lo stesso Obinga aveva parlato di voto truccato e di brogli. Oggi il leader dell'opposizione ha parlato di "complotto per uccidere i suoi sostenitori" e ha detto che per protestare chi lo appoggia domani non dovrebbe andare a lavorare. Ha inoltre annunciato per martedì un altro discorso più importante. Secondo un'organizzazione per i diritti umani in Kenya, dal giorno successivo alle elezioni sono 24 le persone uccise negli scontri.