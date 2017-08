(ANSA) - NEW YORK, 13 AGO - La condanna di Donald Trump per gli scontri a Charlottesville include anche i suprematisti bianchi e il Ku Klux Klan. Trump condanna ''tutte le forme di violenza, intolleranza e odio''. Lo afferma la Casa Bianca precisando la parole di Trump, criticato a sinistra e destra per non aver condannato esplicitamente la violenza dei suprematisti bianchi.