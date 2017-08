La Tunisia celebra la Festa della Donna

(ANSAmed) - TUNISI, 13 AGO - Oggi la Tunisia festeggia la donna, nel giorno che celebra la ricorrenza dell'entrata in vigore del Codice sullo statuto della persona (Codice di Famiglia) nel 1956, un codice rivoluzionario, per i tempi, in tema di diritti delle donne per un paese arabo, con l'abolizione della poligamia e la possibilità di divorziare. Una ricorrenza che quest'anno assume un significato particolare, dopo l'approvazione il 26 luglio della legge contro la violenza sulle donne e per la parità di genere. 43 articoli per fornire misure efficaci contro ogni forma di violenza o sopruso con l'obiettivo di garantire alla donna il rispetto della dignità e assicurare l'uguaglianza tra i sessi, attraverso un approccio globale basato sulla prevenzione, la condanna dei colpevoli, la protezione delle vittime e l'eliminazione di ogni forma di disuguaglianza tra i sessi anche sul lavoro. Molte le manifestazioni in tutto il paese da parte di istituzioni, società civile e associazioni a difesa dei diritti delle donne.